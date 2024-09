Bei einem Trickdiebstahl am Dienstag, 11.30 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in der Mainzer Straße in Germersheim, haben Unbekannte eine 74-jährige Frau bestohlen. Ein Täter lenkte die Frau an ihrem Auto ab, indem er auf eine angebliche Panne hinwies. Während sie gemeinsam mit dem Täter bei geöffneter Motorhaube vor dem Fahrzeug stand, öffnete ein Komplize den Kofferraum und stahl die EC-Karte aus ihrem Geldbeutel. Als die Frau das Fehlen der EC-Karte zu Hause bemerkte, hatten die Täter bereits knapp 2000 Euro von ihrem Konto abgehoben. Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.