Anrufe von Enkeln in Not, Textnachrichten von Kindern mit Geldsorgen: Mit immer neuen Maschen versuchen Trickbetrüger vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Doch die Aufklärungsaktionen der Polizei zeigen offensichtlich Wirkung.

In bislang acht bekannt gewordenen Fällen versuchten am Mittwoch Unbekannte in Jockgrim tagsüber Geld von betroffenen Mitbürgern zu erhalten. Das teilte die Polizei jetzt mit. Die Betrüger gab sich als nahe Angehörige aus und täuschten eine finanzielle Notlage nach einem tödlichen Verkehrsunfall vor. „Ausnahmslos alle Betroffenen verhielten sich vorbildlich, als sie den Trick erkannten und legte direkt auf“, lobt die Polizei in ihrem Bericht. Andere hätten zum Beispiel eine Fangfrage gestellt, zum Beispiel nach einem Geburtsdatum, wonach die Anrufer selbst das Gespräch beendeten.

Am Mittwochvormittag kam es in Bellheim gleich zu zwei versuchten Betrügen über einen Messengerdienst. Im ersten Fall gab sich der unbekannte Beschuldigte als Tochter der 78-jährigen Geschädigten aus. Im zweiten Fall gab ein Betrüger vor, der Enkel eines 62-jährigen Mannes zu sein. „Da die Geschädigten in beiden Fällen den Betrugsversuch erkannten, kam es zu keinem Schaden“, schreibt die Polizei.