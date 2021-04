75.000 Euro erbeuteten Trickdiebe, die sich in Telefonaten am Mittwoch und Donnerstag als Verwandte ausgaben. Sie täuschten laut Polizei eine Notsituation vor und brachten die Angerufenen dazu, hohe Geldbeträge vom Konto abzuheben und auszuhändigen. „In beiden Fällen waren die Geschädigten, durch geschickte Gesprächsführung der Überzeugung mit Angehörigen zu telefonieren“, teilt die Polizei mit. Die beiden Vorfälle ereigneten sich in Berg und Winden. Die Polizei rät Menschen, bei so genannten Schockanrufen misstrauisch zu sein. Das Gleiche gelte, wenn sich Anrufer als Polizisten ausgeben. Die Polizei werde nie nach Bankdaten, Geheimnummern oder Schmuck fragen. Weitere Infos auf der Homepage der Polizei.