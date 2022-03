Eine Bäckereifiliale war das Ziel von Dieben. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale im Ortsteil Maximiliansau ein. Nach Angaben der Polizei stiegen sie zunächst in das leerstehende Gebäude eines ehemaligen Einkaufsmarktes ein und gelangten von dort zur Bäckereifiliale. Im Personalraum der Filiale hebelten die Täter mit brachialer Gewalt einen kleinen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Die genauere Gesamtschadenshöhe kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern.