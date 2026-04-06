In Neupotz hat sich ein neuer Sportverein gegründet: Der „Pickleball-Club Neupotz“ möchte den Pickleballsport für alle Alters- und Leistungsgruppen fördern. Zur Gründungsversammlung im Tennisheim am Montag, 30. März, trafen sich 14 Interessierte, die ihre Mitgliedschaft im Verein zusagten. Roland Heid, der die Versammlung leitete, stellte zunächst die Satzung des neuen Vereins vor. Anschließend fanden die Wahlen für den Vorstand statt. Roland Heid wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Thorsten Wolz übernimmt als 2. Vorsitzender zugleich die Aufgaben des Sport- und Jugendwarts, während Thorsten Arnold als Schriftführer fungiert. Die Funktion des Kassenwarts fällt laut Satzung ebenfalls dem 1. Vorsitzenden zu. Als Kassenprüfer wurden Elke Burk und Alexander Ott bestimmt. Ein zentrales Anliegen des Vereins ist der Ausbau eines professionellen Platzes auf dem Gelände des Tennisclubs Neupotz, der momentan nur provisorisch genutzt werden kann. Für mögliche Erweiterungen sucht der Verein derzeit nach weiteren geeigneten Flächen.