In der Veröffentlichung einer Münchner PR-Agentur mit dem Fokus auf den Tourismus sind unter dem Titel „Wanderungen abseits der Berge“ zwölf Wanderwege in der ganzen Welt aufgelistet: An der Atlantik-Küste in Frankreich, auf La Palma, in Oregon, Hongkong, auf den Seychellen, in Monaco, Kenia, der Steiermark oder Saudi Arabien. In dieser illustren Gesellschaft findet sich auch als einziger Weg in Deutschland „der Treidlerweg im Pfälzer Urwald“.

Wer in den Bergen wandere, heißt es dort, habe sein Ziel meist vor Augen: „Das Gipfelkreuz gilt.“ Wandern könne man aber auch „ohne immense Höhenmeter und Fotostau“. Der Treidlerweg in Hördt ist der bisher einzige Premiumwanderweg in der Verbandsgemeinde Rülzheim. Die Hördter Auenlandschaft wird als eine der wenigen international geschützten und noch ökologisch intakten Auenlandschaften bezeichnet. Bei einer Rundwanderung auf dem zwölf Kilometer langen Weg auf den Spuren der Treidler entlang des Rheins gehe es durch einen beeindruckenden Auenwald, in dem man die Ruhe dieser urwüchsigen Landschaft genießen könne. So wird der Weg auch in der neu aufgelegten Wanderkarte des Tourismusvereins der VG beschrieben.

Man muss also nicht, wie der deutsche Dichterfürst Goethe schon in seinem Gedicht „Erinnerung“ schrieb, „in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“.

Info

Neue Wanderkarte der Fitness- und Wohlfühlregion Rülzheim, zu beziehen beim Tourismusverein, im Rathaus oder www.suedpfalztourismus-ruelzheim.de