Zum Baggersee Epple wurde die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagmorgen alarmiert. Das schreibt die Wehr in den sozialen Medien. Eine Spaziergängerin hatte eine rote Schwimmhilfe/Notfallboje auf dem Wasser treiben sehen und über Dritte die Polizei informiert. Im näheren Umfeld befand sich jedoch keine abgelegte Kleidung sowie kein Auto oder Fahrrad, welches niemandem zugeordnet werden konnte. Eine Notfallboje konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Der See wurde mittels Rettungsboot sowie von einer Drohne kontrolliert. Doch hierbei habe lediglich eine schwimmende rote Stofftasche vorgefunden werden können, so die Wehr. Nach Rücksprache mit der Polizei habe man die Einsatzmaßnahmen daraufhin beendet.