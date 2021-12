Bei einbrechender Dunkelheit trafen sich am Sonntagabend am Rhein bei Maximiliansau mehrere Grüppchen von bis zu zehn Leuten, überwiegend Frauen und Eltern mit Kindern. Dabei führten sie Kerzen mit sich. Auch auf badischer Seite waren zahlreiche Lichter zu sehen. Eine Frau berichtete, man sei per WhatsApp zu einer großangelegten „rhine candle night“ eingeladen worden. Mit Corona habe das aber nichts zu tun. Vielmehr gehe es um den Frieden.