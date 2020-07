Die Corona-Pandemie hat alle Rülzheimer Vereine mehr oder minder stark betroffen, zwei davon aber besonders hart: den Sportverein 1920 (SVR) und den Radsportverein 1920 (RSV), wollten beide doch, wie die Jahreszahl in ihrem Vereinsnamen besagt, in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern.

Während der RSV im Februar wenigstens noch seine Jubiläumsfeier durchführen konnte, musste der SVR alle geplanten Jubiläumsveranstaltungen absagen. Zu seinem 100-Jährigen hatte der Verein „richtig viel geplant“, wie Geschäftsführer Franz Pietruska auf Anfrage mitteilte. So sollte im April ein dreitägiges Jugendcamp mit einem englischen Profitrainer stattfinden, zu dem sich bereits 50 Jugendspieler angemeldet hatten. Diese sollten dabei lernen, wie in den englischen Ligen trainiert wird. Weiter war ein U12-Jugend-Turnier mit Jugendmannschaften verschiedener Bundesliga-Mannschaften wie beispielsweise SC Freiburg oder Mainz 05 geplant. In diesem Monat sollte ein Jubiläumsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einer anschließenden Party stattfinden. „Das war als unsere 100-Jahr-Feier geplant“, so Pietruska. Hinzu gekommen wären noch zwei vereinsinterne Veranstaltungen in der Dampfnudel.

„Das alles können wir vorerst vergessen“, klagt der Geschäftsführer, der Verein werde aber alles versuchen, wenigstens einen Teil der geplanten Jubiläumsveranstaltungen im nächsten Jahr nachzuholen. „Das Spiel gegen den FCK und das Jugendcamp gehören auf jeden Fall dazu.“

Radrennen im nächsten Jahr nachholen

Auch der RSV ist stark Corona-geschädigt. Das Radrennen in Kuhardt, das Ende Mai geplant war, musste schon relativ früh abgesagt werden. Lange hoffte man aber, wenigstens das Radsportwochenende in Rülzheim, das stets am dritten August-Wochenende stattfindet, durchführen zu können. Doch dann kam auch für diese Veranstaltung das Aus. „Die Hygiene-Auflagen können wir nicht erfüllen“, beklagt Vereinschef Hans Dudenhöffer. Das sei besonders schade, denn für diese Veranstaltung hatte sich der Verein „ein paar Neuigkeiten“ ausgedacht. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, so Dudenhöffer, denn auch die für September geplante Fahrt mit dem Schoppenbähnel und die Jahresabschlussfeier sind beileibe noch nicht in trockenen Tüchern. Auch sein Verein hat vor, die beiden Radrennen im nächsten Jahr wieder durchzuführen, dann sicherlich auch mit den für dieses Jahr geplanten Neuigkeiten. Doch richtige Jubiläumsveranstaltungen werden dies sicher nicht, denn 101 Jahre sind eben keine 100 Jahre.