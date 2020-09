Der Weg führt von Römerberg kommend durch Lingenfeld, Germersheim und dann weiter entlang der B9 bis Bellheim und schließlich durch Rülzheim, Rheinzabern und Jockgrim nach Wörth. Gemeint ist der Teilabschnitt der Pendler-Radroute Schifferstadt – Speyer – Wörth, der durch den Landkreis Germersheim führt. Für Landrat Fritz Brechtel (CDU) ein „wichtiges Zeichen in Sachen Umweltschutz und Mobilität.“

Die Machbarkeitsstudie zur Pendler-Radroute ist abgeschlossen. „Das Besondere an der bevorzugten Trasse für die Pendler-Radroute ist, dass sie auf dem größten Teil der rund 60 Kilometer auf bereits bestehenden (Rad-)Verkehrswegen realisiert werden kann“, so Brechtel. Lücken gebe es nur noch auf etwa 10 Prozent der Gesamtstrecke. Um diese Lücken zu schließen und die gewünschten Standards einer Pendler-Radroute zu erreichen, empfehle das Gutachten einen Katalog mit insgesamt 434 Einzelmaßnahmen.

„Jetzt liegt es an allen entlang der Route – ob Bund, Land, Kreise, Gemeinden – sich an der Realisierung zu beteiligen“, wirbt der Landrat in einem Schreiben an die Bürgermeister der acht Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis. Die Studie wurde vom Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) in Kooperationen mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) beauftragt. Die Ergebnisse sind auf den Internetseiten des VRRN unter veröffentlicht.

Aufgabe der Machbarkeitsstudie war es, die grundsätzliche Möglichkeit einer Pendler-Radroute für die Trasse Schifferstadt-Speyer-Wörth zu beschreiben und einen Trassenvorschlag für eine qualitativ hochwertige, verkehrssichere und möglichst störungsarme Radverkehrsverbindung auf dem Korridor zwischen Schifferstadt und Wörth sowie Kandel und Wörth (bis zur 2. Rheinbrücke) zu erarbeiten.

Der Bau selbst liegt in den Händen der jeweiligen Baulastträger. Das sind, je nach Streckenabschnitt, der Bund, das Land, der Kreis oder die Gemeinden.

Brechtel ist von dem Projekt begeistert: „Die Pendler-Radroute wird sich aber nur realisieren lassen, wenn alle Baulastträger zusammenarbeiten.“ Als besonderen Anreiz gewähre das Land für den Bau von Pendler-Radrouten eine unbefristete Förderung in Höhe von zusätzlich 20 Prozent zum üblichen Fördersatz für Kommunen.

https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/ projekte/radschnellwege