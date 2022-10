Die B272 ist aktuell wegen eines schweren Unfalls bei Zeiskam in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Gegen 8.15 Uhr war ein 42-jähriger Rumäne mit seinem Transporter in Richtung Landau unterwegs. Zwischen den beiden Abfahrten der B 272 nach Zeiskam kam er auf regennasser Fahrbahn aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er erlitt schwere Gesichts- und Schädelverletzungen. Ein Hubschrauber hat den 42-Jährigen in die Unfallklinik nach Oggersheim geflogen. Die Bergungsarbeiten laufen, ein Gutachter ist vor Ort. Eine Umleitung ist eingerichtet.