Nachdem ein Zeuge am Freitag eine schwarze Rauchwolke im Bereich des Kleingartenvereins Durlach-Süd meldete, fuhr eine Polizeistreife dorthin und fand einen brennenden Kleintransporter vor. Er wurde wohl aufgebrochen und in Brand gesetzt. Ein in dem Kleintransporter befindlicher Campingkocher sowie zwei Gasflaschen befanden sich nicht mehr an dem ursprünglich deponierten Platz in dem Fahrzeug. Die Polizei sucht nun Zeugen: 0721 6665555.