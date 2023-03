Ein Transporter wurde bei einem Fahrzeugbrand am Donnerstagnachmittag im Karlsruher Stadtteil Daxlanden stark beschädigt. Gegen 14.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Pfannkuchstraße gerufen. Wie ein Polizeisprecher der Polizei Karlsruhe auf Anfrage mitteilte, kam es zu einem technischen Defekt während der Fahrt, woraufhin der Fahrer sein Auto am Straßenrand abstellte und sich in Sicherheit brachte. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeugs. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch bekämpfen. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Der Transporter erlitt Totalschaden.