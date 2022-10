2500 Euro Schaden entstand durch einen schwarzen Transporter, der Donnerstagabend gegen eine Hauswand in der Bahnhofstraße/Hauptstraße fuhr. Gegen 23 Uhr teilten mehrere Anwohner der Polizei Germersheim mit, dass ein Unbekannter mit dem Transporter gegen die Hauswand des Wohnanwesens gefahren ist, das an der Stelle der ehemaligen Gaststätte „Zum Schiff“ errichtet worden war, und danach flüchtete. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können, wenden sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei.