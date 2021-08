Nein. Die Arbeit im Chemie-Labor wäre wohl doch nicht das Richtige für sie gewesen. Denn ihr fehlte dabei der Umgang mit Menschen, und so entschloss sich Beate Lehr zum Wechsel ...

Von der Technischen Universität an die Pädagogische Hochschule in Karlsruhe ging es, wo sie sich zur Lehrerin für Deutsch, Physik und Chemie ausbilden ließ. Da schlug das „Lehrer-Gen“ wohl durch, denn ihr Vater, die ältere Schwester und deren Mann waren als gute Beispiele bereits diesen Weg gegangen – um nur einige in der Lehrer-Verwandtschaft aufzuzählen! Und bereut hat die Rektorin der Ludwig-Riedinger-Grundschule in Kandel ihre Entscheidung zu keinem Zeitpunkt ihres Berufslebens, das sie zum 31. Januar mit dem Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit beendet.

Begonnen hatte dies nach der Ersten Prüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Stufenschwerpunkt „Hauptschule“ in Baden-Württemberg mit ihrem Referendariat in der Nähe von Pforzheim. Das war 1983, und nach der Zweiten Staatsprüfung war für sie wie für so viele Lehrer damals erst einmal Schluss. Lehrer fanden kaum Planstellen, und so nutzte auch Beate Lehr diese Zwangspause für die Gründung einer Familie. Die beiden Kinder wurden geboren, zwischenzeitlich ist sie auch stolze Oma.

In Rülzheim ein neues Zuhause

Der Wechsel in den Schuldienst von Rheinland-Pfalz erfolgte 1996, nachdem sich die Familie in Rülzheim ein neues Zuhause geschaffen hatte. Beate Lehr unterrichtete an der Römerbad-Hauptschule in Rheinzabern, danach an der Grundschule in Rülzheim. Bald bewarb sie sich um die Stelle einer Konrektorin an der Grundschule Herxheim, hier sammelte sie Leitungserfahrungen – auch beim Aufbau einer Ganztagsschule. Die konnte sie ganz gut einbringen als Rektorin an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Germersheim. Von hier aus wechselte Beate Lehr 2014 an die Ludwig-Riedinger-Grundschule nach Kandel. Auch hier war der Aufbau der Ganztagsschule eine wichtige Aufgabe. Und die ist, so sieht sie es auch selbst, gut gelungen.

Die Zusammenarbeit mit Kandeler Vereinen, etwa dem TSV, sei sehr gut. Und dank eines aufgeschlossenen Schulträgers und stets offener Ohren und reichlich Verständnis bei Bürgermeister Volker Poß und dem Verbandsgemeinderat habe man sich auch der Aufgabe „Digitalisierung“ schon vor der Corona-Situation angenommen. Und das bewährt sich heute, sagt Beate Lehr. Digital sei man besser als viele andere Grundschulen aufgestellt. Die Ludwig-Riedinger-Grundschule verfüge heute über ein gutes W-Lan-Netz, über zwei Koffer mit i-Pads und über interaktive Tafeln in Klassenzimmern.

Gute pädagogische Umgebung

Konstruktiv sei aber auch die Elternarbeit, wie nicht nur in der Umgestaltung des Schulgeländes deutlich wurde, so die scheidende Rektorin. Dass Kinder noch Kinder sein dürfen und dass die Lehrkräfte diese als Individuen annehmen und deren Heterogenität jederzeit im Blick haben, sei natürlich eine der Grundvoraussetzung für eine gute pädagogische Umgebung.

Die Corona-Pandemie stelle eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten dar, so Rektorin Lehr. Diese habe ihr Kollegium angenommen, dabei sei es ganz bestimmt noch zusammengewachsen. Immer wieder habe man neue Vorgaben bekommen, auf die man sich einstellen musste. Ging beispielsweise die Schulleiterin im Gespräch mit der RHEINPFALZ noch von Wechselunterricht ab 1. Februar aus, so erfuhr sie zehn Minuten später von einem „Rückzieher“ der Landesregierung: Es bleibt vorerst beim Distanzunterricht! Dabei müsse klar sein, dass die Schulleitung auf Augenhöhe mit dem Kollegium sei. Man bilde ein Team, und offene Kommunikation sei hierzu sehr wichtig. Nur wenn die Dinge transparent seien, könne man auf aktive Mitarbeit hoffen, rät die scheidende Schulleiterin. Fast 16 Jahre war Beate Lehr in der Schulleitung tätig und hat Manches bewegen können. Gefreut hätte sie sich über einen Baubeginn für die neue Mensa, die seit Jahren im Gespräch ist. Aber deren Vollendung wird Sache ihrer Nachfolgerin bleiben, über die derzeit aber noch nicht entschieden ist.

Mehr Zeit für die Familie

Beate Lehr freut sich jetzt auf mehr Zeit für ihre Familie und die zwei Enkelkinder, auf sportliche Aktivitäten im Freien und auf Reisen mit ihrem Mann und Treffen mit Freunden. Dass derzeit wegen Corona so Vieles eingeschränkt ist, bedauert die frühere Gardetanz-Trainerin beim Tanzsportclub „Royal“ in Rülzheim sehr. Ihr Mann Bernd war übrigens hier fünf Jahre lang erster Vorsitzender. Beide verbindet nicht nur das Skifahren, sondern auch das Interesse an Handball, wobei ihr Herz vor allem für den Bundesligisten „Rhein-Neckar-Löwen“ schlägt, bei dem sie Mitglied sind. Für all das mehr Zeit zu haben, freut Beate Lehr schon jetzt. Dass es keine große Feier zur Verabschiedung geben kann, sei Corona geschuldet. Erst im September, so hofft sie, soll alles zünftig nachgeholt werden.