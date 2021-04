Auf der sicheren Seite wähnte sich wohl ein Traktorfahrer in Bellheim, der am Mittwochabend durch eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei fuhr. Traktoren sind schließlich nicht besonders schnell. Allerdings, so die Polizei, kam der Mann auf die schlechte Idee, die Kontrolle mit dem Handy zu filmen – aus dem fahrenden Traktor heraus. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu, so die Beamten.

Die Kontrolle war Teil eines Speedmarathons im Rahmen der „Roadpol Safety Days“, mit dem die Polizei gegen überhöhte Geschwindigkeit als eine Hauptunfallursache angehen wollte. Die Kontrollen begannen gestern Morgen in der Hauptstraße in Knittelsheim. Dort waren insgesamt 23 Autofahrer zu schnell. Anschließend wurden die Kontrollen in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim fortgesetzt. Im Zeitraum von 11 bis 12 Uhr wurden dort 13 Autofahrer zu schnell gemessen. Zudem hatten zwei ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. In den frühen Abendstunden waren bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Fortmühlstraße in Bellheim noch mal neun Autofahrer zu schnell unterwegs. Teilweise kamen Anwohner zu den kontrollierenden Beamten und bedankten sich ausdrücklich für die Geschwindigkeitsmessungen, berichtet die Polizei.