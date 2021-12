Geschmückte Traktoren sind im Zuge der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ am Samstag im nördlichen Landkreis Germersheim unterwegs. Eine Verbandsgemeinde wird allerdings umfahren. Startpunkt wird um 17 Uhr der Spargelhof Gleich in Weingarten sein, ehe der Zug dann in den folgenden rund zwei Stunden über Freisbach, Gommersheim, Schwegenheim, Lingenfeld, Westheim und Lustadt ohne Halt durch die Verbandsgemeinde Lingenfeld rollen wird.

