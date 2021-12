Die Traktorenfahrt der Aktion „Ein Funken Hoffnung“, die am Samstag durch den nördlichen Landkreis führen sollte, ist kurzfristig abgesagt worden. Zuletzt war der Druck von Seiten der Behörden zu hoch, so dass sich die Organisatoren am Freitag für eine Absage entschieden haben. „Das ist sehr bedauerlich, wir haben viel Arbeit in die Aktion gesteckt“, so Patrik Gleich gegenüber der RHEINPFALZ. Er äußerte aber auch Verständnis für die Sorgen von offizieller Stelle. Die Kreisverwaltung hatte mit Blick auf die anhaltend hohen Infektionszahlen an die Landwirte appelliert, von der Fahrt abzusehen. Darauf haben auch Landwirte reagiert, die am 18. Dezember durch die Verbandsgemeinde Jockgrim fahren wollten. Sie haben ihre Lichterfahrt ebenfalls abgesagt. Am vergangenen Wochenende hatte eine Lichterfahrt durch Speyer und das Speyerer Umland geführt.