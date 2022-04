Obwohl das Kanga-Training weltweit bekannt ist, können sich viele unter dem Begriff wenig vorstellen. Dank der neuen Methode können auch schwangere Frauen wieder bedenkenlos Sport treiben.

Am besten lässt sich das Kanga-Training wohl mit dem ersten Slogan der Kanga-Erfinderin Nicole Pascher beschreiben: „Workout für die Mama mit dem Baby im Beutel“. Hier wird schon deutlich, dass die Mama im Fokus des Workouts steht. Jedoch war es schwierig, Sport zu treiben und gleichzeitig auf das eigene Kind aufzupassen. Mit der damals völlig neuen Methode im Bereich der Fitnessbranche gelingt es Nicole Pascher, Sport und Kind zu vereinen. Aus dieser Idee wurden im Laufe der Jahre viele verschiedene Kurse entwickelt. Beispielsweise behandelt das sogenannte Prekange das Trainieren vor der Geburt. Es werden aber auch Outdoor Aktivitäten wie Kangaonwheel angeboten. Unter den Teilnehmern sind auch Väter mit ihren Kindern zu finden. Zudem bietet das Papakanga ein speziell für Väter entwickeltes Trainingsprogramm an.

Stefanie Durán ist seit dem Jahr 2020 durch ihre Ausbildung zur lizenzierten Kanga Trainerin selbstständig. Aufgrund der Corona Pandemie hat sie ihre Kurse zunächst online angeboten. Seit Anfang Januar sind die Kurse auch wieder in den verschiedenen Trainingsräumen möglich. Neben den Räumen des TSC Royal Rülzheim stehen auch Trainingszentren in Karlsruhe und Speyer zur Verfügung. Ein Mal pro Woche treffen sich die Kursteilnehmerinnen gemeinsam mit ihren Kindern, die meist im Alter von wenigen Monaten sind. Eine Unterrichtseinheit dauert ungefähr 60 Minuten. Sie besteht aus einem Aufwärmprogramm, gefolgt von einem Ganzkörpertraining als Hauptteil mit abschließendem Dehnen.

Die meisten Kinder schlafen ein

Die Kinder nehmen hierbei eine passive Rolle ein. Während des Aufwärmprogramms liegen sie auf schwarzen Yogamatten vor ihren Mamas. Vor Beginn des Ganzkörpertrainings schnallen die Mütter ihre Kinder mit einem Tragegurt wahlweise vor den Oberkörper oder auf den Rücken. Die Position vor dem Bauch der Mutter erinnert hierbei an ein Känguru, dass ihr Neugeborenes in seinem Beutel trägt. Nachdem die Kinder anfangs noch etwas unruhig waren, schlafen die meisten während des Trainings ein. Das liege vor allem an den gleichmäßigen Auf- und Ab-Bewegungen der Mutter, erklärt Stefanie Durán.

Das Training gleicht in den Bewegungsabläufen einer Tanz-Choreographie. Die Trainerin befindet sich vorne, die Teilnehmerinnen platzieren sich mit ihren Kindern hinter ihr im Raum. Die Gruppe bewegt sich gemeinsam zur Musik. Durch laute Ansagen kündigt die Trainerin die nächste Bewegungsabfolge an und tanzt diese anschließend vor. Im Fokus des Trainings stehen Gelenke, Bänder und Muskeln, die während der Schwangerschaft durch das zusätzliche Gewicht am stärksten belastet wurden. Das Ziel der Kurse ist es, die Rückbildung der Rumpfstabilität nach der Schwangerschaft zu fördern. Nach knapp 60 Minuten ist das Training für die erschöpften Mütter geschafft. Die meisten Kinder liegen noch immer schlafend in den Tragegurten.

Kostenlose Plätze für Frauen aus Ukraine

Da unter den aktuellen Bedingungen vor allem Frauen und ihre Kinder die Ukraine auch in Richtung Südpfalz verlassen müssen, will Stefanie Durán mit ihrem Training geflüchteten ukrainischen Müttern und ihren Kindern helfen. Sie stellt jede Unterrichtsstunde einen kostenlosen Platz für eine Mutter und ihr Kind zur Verfügung, um gemeinsam mit der Gruppe zu trainieren.

Kontakt

Das Kursangebot in den Räumen des TSC Royal Rülzheim findet sich unter www.kangatraining.info.

Termine für das Outdoor Kanga in Speyer gibt es unter www.elternschule-speyer.de/kangatraining-outdoor. Die Kosten betragen 45 Euro im Monat, das Training findet ein Mal pro Woche statt.