Schüler des Goethe-Gymnasiums reisen seit vielen Jahrzehnten in die unterschiedlichsten Länder. Nun ist eine neue Austauschschule hinzugekommen.

Als die Schule noch staatliches Gymnasium hieß waren es meist Schüleraustausche mit der Partnerstadt Tournus, Frankreich. 1985 kam der erste Austausch mit der Alan B. Shepard High School in Palos Heights, Illinois, zustande. Nun gibt es eine weitere Schulpartnerschaft mit einem Ort in Nordamerika. 13 Schüler und zwei Lehrer weilten dreieinhalb Wochen in Nordamerika – genauer gesagt an der Stroudsburg High School in Stroudsburg, Pennsylvania, und in New York.

Einen Auslflug zum Inlineskaten oder zum Fahren mit Diso-Rollern gab es ebenfalls. Foto: Sinthu Paramanantham

„Die Flure sind so, wie man sie aus den Filmen kennt“, sagt Sinthu Paramanantham über die Gänge in der amerikanischen High School. Sie ist eine der 13 Schüler, die in Gastfamilien untergebracht Kultur und Lebensart hautnah miterlebt haben. Und die Begeisterung über die gemachten Erfahrungen sieht man der 15-Jährigen immer noch an. Sie halte immer noch regen Kontakt zu ihrem Host, ihrer Gastgeberin in Stroudsburg. Telefoniert wird nicht, „wegen des Zeitunterschieds“, wie Sinthu Paramanantham sagt, aber über soziale Netzwerke und Kurznachrichtendienste „schreiben wir uns viel“.

Jeans sind verboten

Das Verhältnis zu den Lehrern an der High School ist aus Sinthu Paramananthams Sicht „ähnlich wie hier“. Es gebe Lehrer, bei denen es ein distanzierteres Verhältnis gebe, aber die Schüler dort sprechen mit ihren Lehrern viel über private Dinge, „da merkt man auch, wie sich die Sprache ändert“, sagt die Germersheimerin. Der Schulalltag selbst sei etwas anders. „Morgens haben wir uns im Homeroom getroffen“, sagt Jochen Ritter, einer der beiden begleitenden Lehrer. Da sei der Kontakt zu den Austauschschülern gesucht worden und geschaut, „ob alles in Ordnung ist“. Danach seien sie mit ihren Hosts in ihre Kurse gegangen oder man habe mit einigen Schülern eine andere Schule besucht. Wert werde an der High School auf die Kleidung gelegt. Manche Bekleidung sei verboten – „wie Jeans“, sagt der Oberstudienrat. Und Sebastian Beckmann, der den neuen Austausch mit der High School ins Leben gerufen hat, ergänzt: Es sollten „Khakis oder Chinos sein, wie sie bei uns heißen“. Gewünscht seien auch Polo-Shirts und Hemden. Wobei für die deutschen Schüler Ausnahmen gemacht wurden.

Beckmann, der vor zwei Jahren an die Germersheimer Schule kam, ist Studiendirektor und hat am Speyerer Schwerd-Gymnasium diesen Austausch mit der Schule in Pennsylvania betrieben. Ein Grund ist, dass er selbst dort während einer Auslandszeit als Englischlehrer „an der Schule unterrichtete“, die Verbindung vorhanden und gepflegt wird. Der Schüleraustausch des Goethe-Gymnasiums mit der Alan B. Shepard High School nahe Chicago ruht derzeit. Das bestätigt Jochen Ritter. Vor Corona habe noch ein Austausch stattgefunden, seitdem aber nicht mehr.

Gegenbesuch geplant

Für die beiden Lehrer, die mit auf Reise waren, ist es eigenen Worten zufolge auch schön zu sehen, wie sich der Umgang untereinander ändert. Ritter beschreibt es so: Wenn man während der Schulzeit von einem Klassensaal zu einem anderen Klassensaal geht, und die Schüler vorbeilaufen, dann seien es Schüler. Doch mit denjenigen, die auf Austausch waren, sei es anders, dann sehe man „den Menschen, den man besser kenne“. Das sei bei Studienfahrten ähnlich, man lerne sich besser kennen.

Lunch gab es jeden Mittag in der Schulmensa, die Kosten hat der Schulbezirk für die Austauschschüler übernommen. Foto: Sinthu Paramanantham

Und damit der Kontakt nicht abbricht, soll es kommendes Jahr zu einem Gegenbesuch der Schüler aus Pennsylvania kommen. Wahrscheinlich in den Wochen vor den Sommerferien, wie Beckmann ergänzt. Mit den Partnern in Stroudsburg müsse das noch abgesprochen werden.