Unter dem Motto „Mögen Sie’s bunt auf Balkon, Terrasse oder im Garten?“ startet der Südpfalz-Tourismus der Verbandsgemeinde Rülzheim wieder mit der kostenlosen Ausgabe von Saatguttütchen.

„Machen Sie mit und bringen auch Sie die Landschaft zum Blühen!“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Blütenbestäuber wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge seien für die Vielfalt von Pflanzen und Tieren unersetzlich. Insekten fänden heute jedoch kaum mehr genügend Nahrung auf Feldern, Wiesen, öffentlichen Flächen und in Gärten, „weil es immer weniger blüht“. Dies möchte der Verein ändern und Menschen zum Handeln ermutigen, überall, auch auf dem kleinsten Fleckchen eigener Erde, eine blühende Landschaft zu schaffen und zu gestalten, „in der sich Menschen, Pflanzen und Tiere wohlfühlen“.

Kostenloser Versand auf Wunsch

Ab sofort gibt es bei der Verbandsgemeinde kostenlos ein Saatguttütchen, die eine Mischung einjähriger heimischer Wildpflanzen enthalten, die besonders Honigbienen mögen. Da das Tourismusbüro für den Publikumsverkehr geschlossen ist, werden die Saatguttütchen auch kostenlos an Interessenten versandt. Einige Exemplare liegen an der Pforte im Rathaus zum Mitnehmen aus. Die Abgabe erfolgt in Kleinstmengen, solange der Vorrat reicht.

