Nachdem die Hotels im Kreis Germersheim in den sonst so lukrativen Monaten April und Mai leerstanden, sehnen sich alle nach der Normalität. Eine Hoffnung: deutsche Urlauber, die statt ins Ausland in die Pfalz reisen. Wie gut erholt sich der Tourismus im Landkreis Germersheim vom Corona-Schock?

Das einzige, was in der Hochphase der Pandemie möglich war, war Urlaub auf Balkonien. Der hängt den Deutschen nach dem wochenlangen Lockdown aber so richtig zum Hals raus. Jetzt, wo überall langsam die Normalität einkehrt, kommt bei vielen auch die Reiselust zurück. Der Urlaub im Ausland ist aber nicht überall möglich und für manche vielleicht auch zu riskant. Kann die gebeutelte pfälzische Tourismusbranche von deutschen Urlaubern profitieren?

„Nachfragen nach Ausflugs- und Übernachtungsmöglichkeiten sind vorhanden. Aber es gibt derzeit noch ausreichend freie Betten“, informiert Claudia Seyboldt, Pressesprecherin der Kreisverwaltung in Germersheim. „Einige Anbieter von privaten Ferienunterkünften haben sich dazu entschlossen, jetzt noch nicht zu vermieten und zunächst die Entwicklung abzuwarten.“ Im Allgemeinen werde damit gerechnet, dass die Nachfrage zum Beispiel durch Kurzurlauber und Radtouristen im Sommer höher sein wird als in vergangenen Jahren.

Von einem Aufschwung merkt man im Kandeler Hotel zur Pfalz noch nichts: „Bei uns ist leider noch nicht so viel los“, sagt Geschäftsführer Mario Koch. Das könnte aber auch daran liegen, dass das normale Angebot im Hotel zur Zeit nur eingeschränkt verfügbar ist: „Wir haben zwei Tage vor der ersten Coronaverordnung unseren Wellnessbereich für Umbauarbeiten geschlossen, die zur Zeit immer noch andauern.“

Die Zwangspause konnte leider nicht effektiv für den Umbau genutzt werden. Es gab Lieferengpässe und Einschränkungen für Bauarbeiten im Innenraum. Finanziell war und ist die Krisenzeit ein hartes Brot für den Familienbetrieb. „Wir haben uns erst vor Kurzem zusammensetzen müssen, um das schwere Thema Kündigungen zu besprechen“, berichtet Koch. Den Leuten fehle zur Zeit die Lust, oder der Mut, wieder unbeschwert essen zu gehen. Ein anderer Aspekt: „Wir leben und sterben mit Daimler, also Zulieferern, Geschäftsleuten und Schulungsteilnehmern beim Werk Wörth. Und da tut sich erst so langsam wieder was.“

Im Außenbereich fühlen sich die Leute sicherer

Etwas freundlicher ist die Lage beim Hotel Zeiskamer Mühle. „Der Mai ist traditionell einer unserer stärksten Monate“, sagt Geschäftsführer Mike Küspert. „Wir sind gerade wieder bei 50 Prozent des Vorjahresumsatzes. Das klingt zwar nicht nach viel, ist aber mehr, als wir uns erhofft haben.“ In der Talsohle der Krise musste Küspert ein Darlehen aufnehmen und seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, um über die Runden zu kommen. Aber das Schlimmste scheint in Zeiskam überstanden zu sein. Das Restaurant gehe gut, bei schönem Wetter sei die Terrasse oft ausgebucht. „Ich glaube, dass sich die Leute im Außenbereich sicherer fühlen“, so Küspert.

Im Hotel gebe es bereits wieder viele Buchungen von Gästen, die für einige Tage mit dem Fahrrad die Region erkunden möchten. „In der nächsten Woche sind wir bei 70 bis 80 Prozent Ausbuchung, da sind wir wirklich auf einem guten Weg.“ Die neuen Hygieneregeln werden gut angenommen, meint Küspert. Die größte Umstellung für das Hotel ist das Frühstück. Das kann jetzt nicht mehr als Buffet angeboten werden , sondern wird auf Bestellung an den Platz gebracht.

Wie ist die Gesamtlage im Kreis Germersheim? „Derzeit liegen uns keine Informationen über Schließungen vor. Sämtliche Anbieter touristischer Leistungen haben aber unter der Krise massiv gelitten.“, so Claudia Seyboldt. „Im Vorteil waren hier familiengeführte Betriebe und solche, die in den Vorjahren Rücklagen bilden konnten. Betriebe, die erst kurz am Markt sind oder investiert haben, haben große Probleme.“