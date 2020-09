Am Montag, 14. September, ist das Tourismusbüro wegen Umzug geschlossen. Der neue Standort des Tourismusbüros der Verbandsgemeinde befindet sich im Foyer im Rathaus, Am Deutschordensplatz 1, in Rülzheim. Erhältlich sind ab sofort die neue Radkarte der Pfalz sowie die des Radrundweges Pamina-Rheinpark Nord, teilt der Verein Südpfalz-Tourismus mit.