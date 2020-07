Das städtische Tourismusbüro baut ab diesem Wochenende einen zusätzlichen Infostand am Germersheimer Rheinvorland auf. Unweit der Aussichtsplattform können sich Gäste von Freitag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, über die aktuellen Angebote und Programm informieren, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. „Dort stehen die Tourismusexpertinnen gerne für weitergehende, individuelle Auskünfte rund um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung und geben wertvolle Tipps und Hinweise.“ Viele Gäste und Besucher, aber auch Familien, die ihren Urlaub in der Stadt und der Region verbringen, seien derzeit auf der Suche nach Anregungen, Informationen und Tipps zur Ferien- und Freizeitgestaltung. Man habe in den vergangenen Wochen die Angebote und touristischen Programme schrittweise den aktuellen Anforderungen angepasst und sei wieder rege und aktiv. „Gleichzeitig haben die Sommerferien in Rheinland Pfalz begonnen und der Urlaub in der Heimat hat in diesem Jahr sprichwörtlich Hochkonjunktur.“ Außerdem präsentiert das Tourismus-Team bei dieser Gelegenheit die neue touristische Homepage der Stadt, auf der sämtliche Angebote sowie wichtige touristische Informationen und aktuelle Programme gut sortiert und übersichtlich geordnet zu finden sind, wie es weiter heißt.

Homepage

www.germersheim-erleben.eu