Wer aus seinem Leerstand ein Übernachtungsangebot machen oder seine Gästezimmer schöner gestalten möchte, der kann sich beraten lassen. Beim Infoabend.

Die Südpfalz hat einige Pfunde, mit denen sie bei Touristen aus nah und fern wuchern kann. Doch diese müssen zunächst bekannt werden. Und wenn Gäste da sind, dann sollen sie nicht nur einmal kurz, sondern mehrmals kommen und länger bleiben. Dazu braucht es Unterkünfte. Die Vorhandenen sollen nach Aussage von Silke Widrig vom Südpfalz-Tourismusverein Kreis Germersheim noch besser werden und einige hinzukommen.

Deshalb fand nun in Bellheim die Veranstaltung „(um)bauen für Gäste – Impulse für starke Orte im Gastgewerbe“ statt. 80 bis 90 Gäste aus der ganzen Pfalz kamen auf Einladung der Südpfalz-Tourismusvereine Verbandsgemeinde Bellheim und Kreis Germersheim ins Alte Sägewerk/Mittelmühle. Etwa ein Drittel waren Vertreter aus Hotellerie und Gastronomie und zwei Drittel Planer/Architekten. Das ergab eine kurze Umfrage von Moderatorin Eva Holdenried von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz.

Neue Ideen

Kreis-Beigeordnete Anette Kloos sagte, dass es in erster Linie gelte, die Unterkunftsqualität zu steigern und stärker auf die Bedürfnisse der Gäste auszurichten. Ziel des Abends ist, „dass Sie mit neuen Ideen nach Hause gehen“, sagte sie dem Publikum. Vorschläge, wie man sie umsetzen kann, machten Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Rheinland-Pfalz, der Architektenkammer Rheinland-Pfalz sowie der Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes.

Niemand geht wandern, wenn er nicht weiß, wo er einkehren, essen, übernachten kann, weiß die Fachfrau. Archivfoto: Rebecca Singer

Dehoga-Landesgeschäftsführerin Anna Roeren-Bergs sagte, die Tourismusförderung im Land benötige mehr Geld. So gebe man in Rheinland-Pfalz je Übernachtung, bei rund 23 Millionen pro Jahr, etwa 25 Cent aus, in Bayern einen Euro, im Saarland zwei Euro. Beim Übernachtungsangebot muss es laut Roeren-Bergs „kein Vier-Sterne-Haus sein, sondern etwas Besonderes“, möglichst in Verbindung mit regionaler Kulinarik und Wein. „Keiner geht auf den Wanderweg, wenn er nicht weiß, wo er einkehren, essen oder übernachten kann. Letztlich zählt das Erlebnis, das touristische Gesamtkonzept.“ Im Hinblick auf Wettbewerbs-, Zukunftsfähigkeit und Qualität, plädierte sie gegen eine Bettensteuer, die den Preis erhöhe, auf den der Gast schaue. Die Bettenauslastung in der Südpfalz liege über dem Landesdurchschnitt.

Wichtig ist laut Gastro-Fachleuten nicht nur das Gästezimmer, sondern desen Verbindung etwa mit Kunst und Kulinarik. Archivfoto: Iversen

Um die Gästezahl zu steigern, gelte es, neue Zielgruppen zu entdecken, Kultur- und Naturliebhaber etwa. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, sagte Roeren-Bergs. Es gelte nicht mehr nur auf saisonale, sondern auf ganzjährige Angebote zu setzen. Gastgeber müssten kooperieren zum Beispiel mit Winzern, Gastronomen und Kulturakteuren.

Leitfaden

Professorin Carolin Seegmüller, Architektin aus Landau, ging auf zentrale Fragen beim möglichen (Um-)Bau ein: Kosten, Dauer, Brandschutz, Genehmigungen, Baulogistik. Dabei seien viele Vorschriften zu beachten. Wer einen Leitfaden suche, finde diesen in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.

Wenn der (Um-)Bau beschlossene Sache ist, müsse man sich gründlich vorbereiten, Grundlagen ermitteln, sich fragen: Was will ich? Wo will ich hin? Bei der Suche nach Antworten könne ein Baubetreuungspartner helfen. Man könne auch Musterobjekte besuchen, etwa am „Tag der Architektur“ am letzten Juni-Wochenende. „Es muss nicht alles auf einmal gemacht werden“, sagte Seegmüller. Bei der Projekt-Umsetzung soll man auf kurze Wege achten und nahe Lagermöglichkeiten, sagte sie mit Verweis auf ein von ihr umgestaltetes Gebäude, in dem nun eine Vinothek und Gästezimmer seien. Zudem sollte die Produktqualität in der Architektur sichtbar werden. Verändern lasse sich alles, Weingüter, Wohnanwesen, Gewerbe- und Industriegebäude – auch wenn so mancher Raum auf den ersten Blick dafür nicht geeignet erscheine.

Gastgewerbe-Programm

Jean Pascal Pilger, bei der ISB für Wirtschaftsförderung zuständig, verwies auf zinsgünstige Kredite und Bürgschaften sowie ein spezielles Gastgewerbe-Programm. Es sei jedoch wichtig, den Antrag fristgerecht zu stellen und Investitionszuschüsse vorher abzuklären. (Um-)Bau-Projekte würden zwar unterstützt, jedoch nur in Kooperation mit der jeweiligen Hausbank. Sinnvoll sei ein Investitionsberater. Was aber tun, wenn der potenzielle Bauherr will, nicht aber die Hausbank? Pilger empfiehlt eine gute Vorbereitung auf das Gespräch. „Es ist wichtig, die Zahlen parat zu haben, eine Kostenkalkulation.“ Und sollte das nichts nützen, könne man auch bei einem anderen Geldinstitut vorsprechen. Pilger riet dazu, einen Planungspartner hinzuzuziehen, wobei Angebot und Preis zu vergleichen seien. Die Dehoga-Vertreterin ergänzte, dass Gastronomen bei Banken oft einen schweren Stand hätten. Allerdings sei es nun gelungen, mit einem Institut ein besonderes Programm aufzustellen.

Nach den Vorträgen konnte man mit den Referenten reden, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Eine Frau, die weder ihren Namen noch ihre Herkunft preisgeben wollte, sagte, sie sei mit ihren Chefs da, die ein neues Gastro-Projekt planten und sich hier einen grundlegenden Eindruck verschaffen wollten. Ähnlich äußerte sich eine Frau aus Dahn, die auf Anregung ihres Architekten mit drei Geschäftspartnern kam, um sich insbesondere über Möglichkeiten bei der ISB zu informieren. Die Gruppe möchte ein Hotel mit 25 bis 30 Betten bauen.

Alleinstellungsmerkmal

Pilger sagte zum Abschluss, dass er regen Zuspruch gehabt habe, insbesondere auf Förder- und Zuschussmöglichkeiten angesprochen worden sei. Schwerpunkt in ihren Gesprächen sei die Frage gewesen, wie man ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kann, sagte Architektin Seegmüller. Ihr Rat: zum Beispiel die Geschichte des Gebäudes erzählen beziehungsweise mit Hilfe einer Tafel am Haus sichtbar machen. Um die Vernetzung zwischen Gastgewerbe, Wein und Landwirtschaft hätten sich ihre Einzelgespräche gedreht, sagte die Dehoga-Vertreterin. Teilweise sei es aber auch um Betriebsnachfolgen gegangen und um Investoren, die Betreiber suchen.

Esther Grüne vom Südpfalz-Tourismusverein VG Bellheim zeigt sich zufrieden mit dem Abend. Die Resonanz sei sehr gut gewesen, besser sogar als bei der Veranstaltung zum gleichen Thema vor Kurzem in Neustadt. Eva Holdenried von der Architektenkammer sagte, dass vier, fünf weitere derartige Veranstaltungen geplant sind, unter anderem an der Ahr.