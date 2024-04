Die Germersheimer Festung ist aus Sicht des neuen Leiters des Tourismusbüros kein reines XXL-Museum. Die Stadt bietet mehr. Tobias Baumgärtner will einige Neuerungen in die Wege leiten.

Entscheidend sei, den „Funken überspringen“ zu lassen und bei Gästen und Naherholungssuchenden die bereits von vielen Menschen in Germersheim gelebte Begeisterung für die Festungsstadt Germersheim zu entfachen“ beschreibt Tobis Baumgärtner das Selbstverständnis seiner Arbeit. Er sei – gerade im touristischen Bereich – kein Fan der „reinen Lehre“ und theoretischer Konzepte, sagt Baumgärtner. Er ist seit Jahresbeginn Leiter des Tourismusbüros in Germersheim.

Der Diplom-Sozialpädagoge (Jahrgang 1977) sieht sich auch nicht als reinen Quereinsteiger. Er habe auf einem „sehr berufspraktischen Bildungsweg“ Erfahrungen im touristischen Umfeld gesammelt, in den letzten Jahren sehr intensiv in der Regionalentwicklung gearbeitet. Dabei habe er auch viele touristische Projekte und Prozesse hier in der Region, auch in Germersheim mit begleitet und entwickelt. „Ich sehe ein riesiges Potenzial in der Digitalisierung. Wir können und müssen uns gerade für jüngere Zielgruppen – Kinder, Jugendliche, junge Familien – stärker öffnen.“ Für sie plane man, in den nächsten Monaten neue, vor allem multimediale und digital erlebbare Angebote, Rätseltouren und Erlebnisangebote zu schaffen. Außerdem solle die Präsenz in den sozialen Medien ausgebaut und Angebote auch digital buchbar werden.

Sitz des Tourismusbüros ist das Weißenburger Tor. Foto: van

Auf ein Großprojekt freut sich der Bellheimer ganz besonders: mittels Virtual Reality nicht mehr existente Festungsteile wieder sichtbar und erlebbar zu machen, um dann beispielsweise virtuell durch das Germersheim des 19. Jahrhunderts zu spazieren. Germersheim könne mit der ehemaligen Festung, dem Rhein mit Altrhein und Rheinvorland und vor allem mit den vielfältigen kulturellen Angeboten, Events, Märkten und Festen punkten. Die in der Vergangenheit „in großer Vielfalt weiterentwickelten“ Festungsführungen und Nachenfahrten seien weiterhin das Fundament der touristischen Angebote. „Die Festung Germersheim ist eben gerade kein reines „XXL-Museum“. Germersheim biete mit vielfältigen kulturellen Events, Festen und Märkten ein lebendiges, pulsierendes Erlebnis für Bewohner und Touristen gleichermaßen.“ „Ich bin der festen Überzeugung: Auch ganz viele Germersheimerinnen und Germersheimer wissen noch gar nicht, welch breites Angebot die Stadt gerade auch für sie bereithält!“, sagt Baumgärtner.

