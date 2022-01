„Wer den bisher zugänglichen Impfstoffen skeptisch entgegensteht oder sich damit nicht impfen lassen konnte, hat ab voraussichtlich Ende Februar die Möglichkeit, sich mit dem Totimpfstoff von Novavax impfen zu lassen.“ Dies teilt Landrat Fritz Brechtel am Dienstag mit. Er ruft alle, die sich bisher nicht für eine Impfung entschieden haben, dazu auf, einen Termin im Impfzentrum in Wörth zu vereinbaren. „Der neue Impfstoff ist ein weiterer Baustein, um eine hohe Impfquote zu erreichen und damit zum eigenen Schutz und zum Schutz aller beizutragen“, so Brechtel. Um sich mit dem Impfstoff Nuvaxovid von Novavax impfen zu lassen, ist eine Anmeldung notwendig und über das Landesportal (https://impftermin.rlp.de) ab Montag, 24. Januar, möglich. Die Zweitimpfung erfolgt mit circa drei Wochen Abstand. Impfungen mit den anderen bisher schon zur Verfügung stehenden Impfstoffen sind auch ohne Termin für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene möglich. Nuvaxovid wird nur an Erwachsene verimpft.