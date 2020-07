Seit 16. Juli liegt an der Landesstraße 540 zwischen Zeiskam und Bellheim ein totes Reh. Für die Entsorgung der verwesenden Überreste scheint sich allerdings niemand (außer Füchsen) zuständig zu fühlen. RHEINPFALZ-Leser Erhard Vortanz, der uns das Foto schickte, schrieb dazu, er habe die Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim bereits am 17. Juli über das Reh informiert und eine Woche später erneut, weil das Reh immer noch da liegt, wo es auch am Freitag noch lag und vermutlich über das Wochenende noch liegen wird.

Beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde hieß es auf Nachfrage, der Fall sei bekannt, die Behörde habe den Jagdpächter informiert. Der wiederum habe signalisiert, dass es sich bei dem Reh wohl um das Opfer eines Verkehrsunfalls handelt. Demnach wäre der Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die Entsorgung des Kadavers verantwortlich. Die Polizei bestätigt einen Wildunfall mit einem toten Reh und einem beschädigten Auto an besagtem Ort am 13. Juli. Damals sei eine Meldung per Fax an die Straßenmeisterei gegangen, nachdem man den Jagdpächter nicht erreicht habe. Das sei so im (digitalen) Rapportbuch der Polizeiinspektion Germersheim festgehalten, hieß es dort am Freitag auf Anfrage.

Die für diesen Straßenabschnitt zuständige Straßenmeisterei Landau weiß allerdings nichts von dem toten Reh. Während der Kontrollfahrten der letzten Tage sei auch kein totes Tier am Straßenrand aufgefallen. Laut Rapportbuch der Polizei lag es nach dem Unfall im Grünstreifen zwischen Radweg und Straße. Auch die Suche im Computer der Straßenmeisterei habe keinen Hinweis auf einen entsprechenden Auftrag an die Tierkörperbeseitigung hergegeben, was normalerweise im Falle eines toten Tieres an der Straße der Fall ist. Man werde sich aber sofort am Montag diese Strecke noch einmal ansehen, so die Auskunft aus Landau.