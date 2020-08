Das tote Reh, das vermutlich seit 13. Juli an der Landesstraße 540 zwischen Bellheim und Zeiskam lag, ist nicht mehr da. Das teilt RHEINPFALZ-Leser Erhard Vortanz mit. Vortanz hatte bereits am 17. Juli mit einer Kartenskizze den Hinweis auf das tote Tier am Straßenrand an die Bellheimer Verbandsgemeindeverwaltung geschickt und im Laufe der Woche nochmals telefonisch nachgefragt. Zwischenzeitlich wurde der Kadaver abgenagt. Da nichts passierte, informierte er die RHEINPFALZ, die ihrerseits nachfragte. Diese Woche wurde das Tier wohl vom LBM entsorgt.