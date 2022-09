Eine 54-Jährige im Kreis Karlsruhe ist nach dem Besuch des Kurparkfestes in Waldbronn gestorben. Nun melden Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei erste Ermittlungsergebnisse.

Die Frau hatte den Ermittlungen zufolge am Samstag, 3. September, das Kurparkfest im Ort besucht. Kurz vor Ende der Live-Musik ist sie vermutlich zu Fuß nach Hause gelaufen. Unbekannt ist, ob alleine oder in Begleitung. Ein Bekannter fand die 54-Jährige mit schwersten Verletzungen am Sonntag, 4. September, in ihrer Wohnung. Am Freitagmorgen ist die Frau in einem Krankenhaus verstorben.

Es lägen derzeit keine belastbaren Hinweise vor, die ein Gewaltverbrechen wahrscheinlich machen, schreiben die Ermittler am Montagnachmittag. Dies hätte unter anderem das vorläufige Obduktionsergebnis ergeben. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eher von einem Sturzgeschehen ohne Einwirkung Dritter auszugehen“, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei habe sich die 54-Jährige ihre schweren Verletzungen zugezogen, an denen sie schließlich verstarb. Ungeachtet dessen gehe die Ermittlungsbehörden nach wie vor allen Hinweisen nach, um den Sachverhalt weiter zu erhellen.