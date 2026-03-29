Seit Januar konnten Spaziergänger im Bellheimer Wald, nahe der Holzwiesen, bereits die Replik vom Torbogen des zerstörten Schlosses Friedrichsbühl bewundern. Am Samstag wurde das von Grafikdesigner Kilian Kunz entworfene und Schreinermeister Sebastian Kraus hergestellte Denkmal offiziell eingeweiht. Das Tourismusbüro der Verbandsgemeinde nutzte den Anlass, um gleichzeitig die Wandersaison 2026 auszurufen. Dafür versammelte sich eine Gruppe von rund 60 Personen am Schützenhaus, um gemeinsam den neuen „Friedrichsbühl-Rundwanderweg“ zu begehen. Bei einem Zwischenhalt konnte die Gruppe den imposanten Holznachbau begutachten, an dessen Verwirklichung Kunz, Kraus und seine Mitarbeiter mehrere Jahre lang arbeiteten. Unter dem Applaus der Anwesenden wurde ein rotes Band durchschnitten, um den Torbogen offiziell zu „eröffnen“. Vorsicht: Wer zu weit durch das Portal hindurchläuft, landet einige Meter weiter in einem Wassergraben. Spaziergänger, die durch den großen Blickfang nun an der „Erlebnisstation Friedrichsbühl“ hängen bleiben, können an einer Infotafel einige QR-Codes scannen, um virtuell mehr über das verschwundene Jagdschloss zu erfahren. Unter anderem mit einer sogenannten Augmented Reality App, die ein 3D-Modell des Schlosses auf den Handybildschirm zaubert.