Zwei Freundinnen aus Wörth starten mit Einser-Abi in die Zukunft – was sie antrieb, was sie bremste. Sie haben ganz unterschiedliche berufliche Ziele.

Veronica Ammersbach und Hannah Rimmelspacher haben viel gemeinsam: Sie gehen seit der fünften Klasse zur Integrierten Gesamtschule (IGS) Wörth, hatten in der Oberstufe die gleichen Leistungskurse, sind zusammen in einem Tanzverein aktiv. Und nun haben die Freundinnen beide eine Eins vor dem Abischnitt. Damit gehören sie zu den besten Abiturientinnen ihres Jahrgangs. Wir haben uns mit ihnen über Lernstrategien und Zukunftsträume unterhalten.

Hannah hat ihr Abi mit 1,8 abgeschlossen, Veronica hat eine 1,6 geschafft. Die Oberstufenzeit haben sie Seite an Seite verbracht, gemeinsam die Leistungskurse Deutsch, Englisch und Sozialkunde besucht. Für beide dürfte gerade das letztgenannte Fach ein Fundament für Studium und Karriere sein. Hannah wird ein duales Studium bei der Stadt Karlsruhe beginnen.

Wo geht die Reise hin?

„Da werde ich in so ziemlich jeden Aufgabenbereich der Kommune reinschnuppern können. In welchen Bereich ich dann letztendlich gehen werde, weiß ich noch gar nicht.“ Ihr gefällt die Idee, mal an einem Ort zu arbeiten, der das tägliche Leben in der Region am Laufen hält.

Veronicas Traumjob ist etwas ungewöhnlicher. Und doch weiß sie praktisch schon, seit sie denken kann, wo ihre Reise einmal hingehen wird: „Ich will Fernsehmoderatorin werden! Ich liebe Kameras, Filme, drehe schon immer Videos und mache Fotoaufnahmen, und spreche selbstgeschriebene Texte ein. Es gibt Videos von mir als Baby, in denen ich schon moderiere“, sagt die 18-Jährige.

Noch nicht ganz so lange, aber doch bereits für ein Drittel ihrer Lebenszeit betreibt sie ihren Youtube-Kanal Simple Vero (https://www.youtube.com/@SimpleVero/videos). Ihre Reisevideos zu ihren Trips nach Mexiko, Tunesien oder zur Klassenfahrt nach Berlin wurden zwischen 500 und 1000 Mal geklickt. Weil Youtuber mit über 1000 Abonnenten an den Werbeeinnahmen ihrer Videos beteiligt werden, konnte Veronica mit ihren Klickzahlen bereits ihr Taschengeld aufbessern. Mittelfristig möchte sie als Journalistin im Fernsehen arbeiten, am liebsten als die nächste Tagesschausprecherin.

Für den nächsten Schritt im Werdegang bewirbt sie sich darum für ein Journalistik-Studium. Man könnte fragen, warum sie als Kind des Internets den Weg zu den „alten Medien“ einschlagen will. „Ich möchte etwas Handfestes, einen Abschluss haben, von der Branche lernen. Nicht nur das Abi haben und dann Influencer sein.“

Jetzt erst einmal reisen

Die mündliche Prüfung, Zeugnisvergabe und Abiball im März waren die Schlusstakte der Schulzeit. Bis zum Beginn des nächsten Wintersemesters stehen nun einige Monate Leerlauf beziehungsweise Freizeit, je nach Blickwinkel. „Es ist schon ein bisschen seltsam gerade. Ohne die Routine mache ich mir ein bischen Sorge, mich selbst zu verlieren“, sagt Hannah. Beide wollen bald auf Reisen gehen. Hannah nach England, Veronica nach Italien. „Das Reisen ist eine meiner Leidenschaften“, erzählt Veronica.

Das liegt daran, dass ihre Mutter aus Venezuela stammt und sie so bereits als Kind viel Zeit am anderen Ende der Welt verbracht hat. Wenn beide wieder da sind, geht der Ernst des Lebens los.

Große Fehler vermieden

Wie haben beide ihren hervorragenden Schulabschluss geschafft? Natürlich durch regelmäßiges Mitarbeiten und Lernen. Gerade vor Prüfungen haben sie sich regelmäßig in Gruppen getroffen, um den Stoff gemeinsam durchzugehen. Vielleicht genauso wichtig: Sie waren als Teenager bereits weitsichtig genug, um große Fehler zu vermeiden, die gerade ihre Generation betreffen. Es geht zum einen um die Coronapandemie, und zum anderen um das Aufkommen von generativer KI. Zwei Phänomene, die den Schulalltag auf den Kopf gestellt haben und Schülern die Gelegenheit gab, mit weniger Hirnleistung durchzukommen. Es war ihre Mittelstufenzeit, als der Unterricht am eigenen Schreibtisch stattfinden musste.

Zuhören, Mitmachen, etwas aus der Stunde mitnehmen – das war damals mehr oder weniger optional. Und als es endlich zurück in den Klassensaal ging, konnte plötzlich der Computer oder das Handy die Hausaufgaben erledigen. Natürlich schaden sich die Faulenzer am Ende selbst, aber das macht die Versuchung nicht kleiner. Für Veronica und Hannah waren die guten Abinoten nun der Lohn, dass sie in der Pandemiezeit am Ball geblieben sind. Viele ihrer Mitschüler hätten bis zum Schluss dem Defizit hinterher rennen müssen, das damals entstanden sei.