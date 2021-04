Ein umgekippter Sattelzug sorgte am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd in Richtung Rastatt. Die Blockade dauert an, der Sattelzug hatte zwei jeweils 13,35 Tonnen schwere Betonteile geladen. Nach dem bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr der 33 Jahre alte Sattelzugfahrer gegen 9.30 Uhr auf der B3 kommend vom Runden Plom auf die A 5 in Richtung Rastatt. Im Kurvenscheitelpunkt der Autobahnauffahrt kippte aus bislang unbekannter Ursache der gesamte Zug auf die rechte Seite. In der Folge fielen die geladenen Betonteile von der Ladefläche herab in die Schutzplanken. Der 33-jährige Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 40.000 Euro. Aktuell dauern die Bergungsarbeiten noch an.