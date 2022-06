Nach zwei Jahren des Verzichts hat die Schwegenheimer Dorfgemeinschaft am Wochenende rund um den Kerweplatz ausgiebig gefeiert. Das Sommerfest als Ersatz fürs Straßenfest kam bei Ausrichtern wie Besuchern gut an.

„Ich freue mich auf das Sommerfest, weil jetzt endlich wieder was los ist“, bringt es ein junges Mitglied des Allgemeinen Sportvereins (ASV) auf den Punkt. Hunderte anderer Schwegenheimer wollen am Freitag ebenfalls bei der Eröffnung des Sommerfests dabei sein. Vertreter aller mitwirkenden Vereine ergreifen das Mikrofon, um die Gäste zu begrüßen. Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) ist überwältigt. „Ich kann mich kaum erinnern, unseren Kerweplatz mal so voll gesehen zu haben, das ist Wahnsinn“, sagt er. Der Vorsitzende des FCK-Fanclubs Betze Buwe nutzt die Gelegenheit, den Aufstieg der Lauterer mit „Olé, Ola, der FCK ist wieder da“ zu besingen. Gesangstalent zeigen auch die Kindergartenkinder, die mit einer Hymne an ihren Heimatort aufwarten.

Gemeinsamer Kraftakt

Das Sommerfest hat wegen seiner Entstehungsgeschichte eine besondere Bedeutung für die Dorfgemeinschaft. War es doch ein gemeinsamer Kraftakt aller großen Schwegenheimer Vereine, das Fest aus der Taufe zu heben – weil das Ortskartell, das traditionell das Straßenfest um den Lindenplatz organisiert, noch bis Ende des Jahres unbesetzt bleiben wird. Den Ort der Ersatzveranstaltung hätte man nicht besser auswählen können. Zwar liegt der Kerweplatz nicht direkt im Ortszentrum, trotzdem könnte man sagen, dass dort das Herz des Dorfs schlägt, haben doch viele Vereine dort ihr Hauptquartier. Auch das Feuerwehrhaus, das Bürgerhaus und die Grundschule sind hier zu finden.

Vereine zufrieden

Am Samstag ab dem Nachmittag und am Sonntag ab 11 Uhr herrscht ebenfalls gute Feststimmung. Die Vereine entscheiden selbst, wann genau sie mit ihrem jeweiligen Programm einsteigen wollen. Die Landfrauen werden mit einem Eisstand aktiv, während der Reitsportverein das Voltigieren vorführt. Alle wollen sich von ihrer besten Seite zeigen und neue Mitglieder anwerben. Cornelia Wolff, die Vorsitzende des Turnvereins und bei der Planung des Sommerfests federführend, ist am Samstagmittag sehr zufrieden: „Die Rückmeldungen aus allen Vereinen sind positiv, alle haben guten Zulauf.“ Ihr Eindruck am Sonntag: Zwar bleiben wegen der Hitze viele dem Nachmittagsprogramm fern, doch später beginnt sich der Kerweplatz wieder zu füllen. Ob das Sommerfest eine einmalige Sache ist oder etabliert wird, weiß Wolff noch nicht. Das hänge davon ab, wie und was das Ortskartell künftig entscheide.