Im Hagenbacher Industriegebiet hat kurz vor Weihnachten das Lokal „Tokyo Tower“ im schon seit Jahren verwaisten, ehemaligen „Stobers Landgasthof“ eröffnet.

Tatsächlich hatte es Wochen zuvor bereits einiges Erstaunen ausgelöst, als rund um den Garten des einstigen Landgasthofs plötzlich asiatisch anmutende Holzstelen installiert wurden. Asiatisch ist auch die Küche des Restaurants, dessen Innenraum Platz für 100 Gäste bietet: Sie verbindet verschiedene klassische Regional- und Nationalküchen, wobei der Renner derzeit laut Gastwirt Quy van Nguyen Sushi ist: „Die Hälfte unser Gäste bestellt das.“

Nach dem Start zieht van Nguyen, der vor 26 Jahren aus Vietnam nach Deutschland kam, eine positive Bilanz: „An den Wochenenden ist der Besuch sehr gut, während der Woche dürfte es noch etwas besser sein.“ Sein Sohn und Berater ist zuversichtlich, betreibt er doch in Göllheim seit August erfolgreich sein eigenes Restaurant „Little Osaka“. Obwohl beide Vietnamesen sind, haben sie sich für japanische Namen entschieden, weil die „internationaler und werbewirksamer“ sind.

Die Gaststätte „Tokyo Tower“ beschäftigt derzeit vier Mitarbeiter und fragt man Chef und Belegschaft nach ihrem Lieblingsgericht, nennen die „Pho-Suppe“, eine Rinderkraftbrühe mit Nudeln, Kräutern und Gewürzen. Die gebe es in Vietnam ab morgens früh um fünf: „Das ist einfach Heimat“.

Info:

Tokyo Tower - Industriestr.24a, 76767 Hagenbach