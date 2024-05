Ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro entstand bei einem Brand einer Damentoilette. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter die Toilette auf dem Gelände der Alla-Hopp-Anlage in Rülzheim. Es wurde ein Bürostuhl sowie Papiertücher entzündet, wodurch Wände, Beleuchtung und Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen wurden. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass unbekannte Täter bereits vor circa 5 Wochen, den Papierspender in der Herrentoilette anzündeten und hierbei Sachschaden von circa 200 Euro verursachten. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.