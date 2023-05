Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trinkwasserbrunnen, eine Bibliothek, eine Entbindungsstation und ein neuer Kindergarten: Mit Spenden aus der Südpfalz haben die Togofreunde in 25 Jahren viele Projekte in Afrika umgesetzt. Ein Riesenerfolg wurde ein Zentrum, in dem Handwerker ausgebildet werden.

Vor 25 Jahren, am 13. April 1996, wurde der Verein der Togofreunde in Jockgrim gegründet. Die 28 Gründungsmitglieder legten als Vereinszweck fest, „Projekte in Togo zu fördern, finanziell