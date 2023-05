Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Immer wieder verenden Tiere qualvoll in einem mobilen Zaun. Nun konnte der Jagdrevierpächter ein Reh nur noch tot bergen. Er erhebt Vorwürfe gegen die Eigentümer des Zauns. Die Kreisverwaltung will den Sachverhalt prüfen.

Erneut starb im Hinterschweinheimer Feld ein Reh in den Maschen eines mobilen Weidezaunes. Es verfing sich, vermutlich in Panik auf der Flucht, mit seinen Hinterläufen in den weiten Maschen