Im Fall des gewaltsamen Todes eines 24-jährigen Karlsruhers sucht die Polizei den schwarzen Motorroller des Opfers. Nach Informationen der Polizei hat der Getötete den gebrauchten Roller erst vor einigen Wochen gekauft. Trotzdem schließt die Polizei nicht aus, dass der Mann den Roller vor seinem Tod bereits weiterverkauft hat. Der Roller der Marke SI hat eine weiße „Scooter“-Auschrift und das Logo des Karlsruher SC aufgeklebt.

Der 24-Jährige starb am 7. Juli durch massive Gewalteinwirkung an Oberkörper und Kopf. Seitdem sucht die Polizei nach einer Frau und einem Mann, die am Tod beteiligt gewesen sein sollen.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Roller oder der unbekannten Frau unter folgender Telefonnummer: 0721/666-5555.