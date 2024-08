Tobias Loibnegger heißt der neue Dritte Beigeordnete der Ortsgemeinde Lingenfeld. Der Ortsgemeinderat wählte ihn am Dienstagabend in das neu geschaffene Amt. Loibnegger, der als Gymnasiallehrer arbeitet, hatte auf Platz zehn der SPD-Liste für den Ortsgemeinderat kandidiert, den Einzug aber verpasst. Laut Ortsbürgermeister Markus-Kropfreiter (SPD) gab es bei der Beigeordnetenwahl 15 Ja- und fünf Neinstimmen. Loibnegger ist zukünftig für die Bereiche Kindertagesstätten und Hort sowie das Jugendzentrum zuständig. Dieser Bereich war in den vergangenen 15 Jahren von Bianca Dietrich (SPD) betreut worden.