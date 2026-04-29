Der Grünen-Politiker aus der Südpfalz musste nach seiner Zeit im Bundestag ein Jahr pausieren. Jetzt geht es weiter.

Die Karenzzeit für Tobias Lindner endet kommende Woche: Der frühere Bundestagsabgeordnete aus Wörth war während der Ampel-Regierung im Auswärtigen Amt Stellvertreter von Annalena Baerbock. Im Sommer 2024 hatte er nach 13 Jahren im Bundestag mitgeteilt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr zu kandidieren. Nun steht nach einem Jahr Pause fest, wie es für Lindner weitergeht.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Deutschland hat die Ernennung von Lindner als Direktor bekanntgegeben. „Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt a.D. und ausgewiesener Experte mit den Schwerpunkten Verteidigung, Sicherheit und Resilienz, wird ab dem 15. Mai 2026 die Beratungskompetenz des Fachbereiches Öffentlicher Sektor mit seiner Expertise sowie seinem umfangreichen Netzwerk erweitern“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Für Lindner ist es nicht die erste Berührung mit dem Thema Unternehmensberatung: Als verteidigungspolitischer Sprecher der Grünen war Lindner aktiv an der Aufklärung der Vorwürfe beteiligt, dass Beraterverträge im Verteidigungsministerium unter der damaligen Ministerin Ursula von der Leyen teils unter Umgehung von Vorschriften vergeben wurden. Er könne ein Stück nachvollziehen, wenn „manche angesichts meiner damaligen Arbeit im Untersuchungsausschuss ’Berateraffäre’ schmunzeln“, schreibt Lindner in einem Post im sozialen Netzwerk LinkedIn. Doch er habe sich entschieden „nicht zu kneifen, wenn ich die Chance bekomme, Dinge anders und hoffentlich auch besser zu machen“.

Seine neue Rolle bedeute die Chance, gemeinsam mit einem starken Team Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu erarbeiten – und umzusetzen, schreibt Lindner weiter. „Sicherheit und Freiheit in Europa sind keine Selbstverständlichkeiten mehr. Ich war viele Jahre Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitiker mit Leib und Seele. Jetzt möchte ich in einer neuen Rolle meinen Teil dazu beitragen, die richtigen Weichen in dieser herausfordernden Lage zu stellen.“

Lindner war von 2011 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90/Die Grünen. In dieser Zeit fungierte er von 2018 bis 2021 als Sprecher für Sicherheitspolitik seiner Fraktion, war Obmann im Verteidigungsausschuss sowie Mitglied im Haushaltsausschuss. Von 2021 bis 2025 war er Staatsminister im Auswärtigen Amt. Vor seiner politischen Karriere studierte Lindner Technische Volkswirtschaftslehre an der Universität Karlsruhe (TH), dem heutigen Karlsruher Institut für Technologie (KIT), und wurde im Jahr 2011 zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften promoviert.