Auch die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „die Stecher“ Rülzheim hat sein Prinzenpaar gekürt: Johanna und Tobias Hoffmann regieren als Tobias I. und Johanna I. Das sind ihre vollständigen Titel:

„Prinz Tobias I., mittlerer Spross aus dem Dreibuwe – Haus derer zu Baugeschäft Hoffmann. Echter Rilzemer Bu und nach längerer pfälzischer Abstinenz in Marbach am Neckar zurückgekehrter Mechatroniker und Mitglied des Betriebsrates bei ITK im aufstrebenden Gewerbegebiet-Nord. Tuba spielender 2. Vorsitzender des Musikverein Rülzheim und Gemeinderatsmitglied sowie Schatzmeister des CDU Ortsverbandes. Leberwurst-Tasting genießender Hobbykoch mit einer Leidenschaft für Gin und feinen Tropfen aus schottischen Landen. Rastloser Ballwerfer für den Hund der Schwiegereltern und wie seine Prinzessin abenteuerliche Reisen liebender Urlauber. Unser Entdecker Tobias I. “

„Und Prinzessin Johanna I., abstammend aus dem, im Exil Kuhardt lebenden, Rülzheimer Hause derer zu Wagner. China-erfahrene und dort studierte, Mandarin-sprechende Vertrieblerin im Nachbarland der Krautköpp zu Kandel. Musikalisch schwer engagierte Trompetenspielerin beim Musikverein Rülzheim und der Harmonie in Hördt, sowie für die musikalische Jugend verantwortliche Leiterin und in Ausbildung befindliche Dirigentin. Seit dem närrischen 11.11.2011 an der Seite Ihres Prinzen und 2020 mit ihm verheiratete Hobbybäckerin mit einer Leidenschaft für außergewöhnliche Torten. Fast jeden Text kennende, dadurch mitsprechende und mitsingende Disneyfilmliebhaberin mit einer Reiselust für entlegene Orte. Unsere Abenteuerprinzessin Johanna I.“