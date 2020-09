Tobias Antoni aus Neupotz und Julian Metz aus Herxheim nahmen für die Südpfalz an der Bundesjugendkonferenz teil. Im Workshop „Starke Kinder- und Jugendparlamente“ ging es unter anderem um die Themen der Vernetzung der bestehenden Kommunalparlamente, die kooperative Haltung von Politik und Verwaltung sowie über den politischen Einfluss der Jugendparlamente. Julian Metz, ehemaliger Vorsitzender des Jugendparlaments Herxheim-Hayna und Mitbegründer des Dachverbands der kommunalen Jugendvertretungen Rheinland-Pfalz, zieht sein Fazit: „Jugendparlamente sind überparteiliche Gremien gelebter Demokratie und Jugendbeteiligung. Es müssen daher weitere überregionale Vernetzungs- und Qualitätsstrukturen für diese kommunalen Parlamente geschaffen werden“. Tobias Antoni ergänzt: „Ich würde mir wünschen, dass es ein solches Beteiligungsformat auch in meiner Ortsgemeinde gibt“. Er will sich deshalb auch in Neupotz für ein Jugendparlament einsetzen.