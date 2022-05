Der CDU-Kreisvorstand hat Tobias Antoni einstimmig als Beisitzer für den Bezirksvorstand der CDU Rheinhessen-Pfalz nominiert. Es sollte ein in die Zukunft gerichteter Vorschlag gemacht werden, sagte CDU-Kreisvorsitzender Thorsten Rheude. Der 23-jährige Antoni möchte sich im Falle einer Wahl unter anderem für eine jugendgerechte Politik einsetzen. Er sagt dazu „Politik geht jeden etwas an und sollte für, mit und von Jugend möglich sein.“ Zudem möchte Antoni auch den Erneuerungsprozess der CDU mitgestalten. Antoni stammt aus Neupotz und ist vielseitig engagiert. In der CDU und in der Jungen Union ist er Mitglied im Kreisvorstand. Er ist stellvertretendes Mitglied im Schulträgerausschuss und Mitglied im Jugend-, Sport-, und Medienausschuss der Ortsgemeinde Neupotz. Neben seinem politischen Engagement setzt er sich unter anderem auch in der Feuerwehr, im Gesangverein und in der Kirche ein.