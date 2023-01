Schon als Kind trat das Faschingsgen bei Timo Fröhlig deutlich zutage. „Ich konnte noch nicht richtig sprechen, aber ,Helau’ hat funktioniert – sagt zumindest meine Mutter“, erzählt er. Seit dem Bensenrobberball am 7. Januar in Hördt repräsentiert er nun als 35. Bensenrobber den gleichnamigen Karnevalsverein sowie den Ort, an dem er seit etwa elf Jahren wohnt.

Aufgewachsen ist Fröhlig in Herxheim. Nach der Hochzeit mit Frau Sarah, einer Rülzheimerin, haben die Beiden zunächst in Rülzheim gewohnt. 2012 kauften sie in Hördt ihr jetziges Zuhause. Bereits vier Jahre später war Fröhlig Mitglied im Elferrat – oder besser „Helferrat“, wie er sagt. „Der Elferrat ist die Truppe, die immer da ist“, erzählt Fröhlig.

Den Wunsch, dem höchsten karnevalistischen Amt in der Klostergemeinde sein Gesicht zu geben, habe er schon länger gehegt, sagt Fröhlig. Umso mehr freut es ihn, dass es nun geklappt hat. Seit 2019 hatte sein Vorgänger Carlos Serrano del Rio das Amt inne . Er ist damit der am längsten amtierende Bensenrobber in der Vereinsgeschichte. „Nachzulesen im Guinness-Buch der Rekorde – dem aus Hördt“, merkt selbiger augenzwinkernd an. „Wir hätten, wie andere Vereine, unsere Symbolfigur auch mit einem anderen Format oder online ernennen können. Aber zur Übergabe der Sichel gehört nunmal der Bensenrobberball“, erklärt Fröhlig.

20 Termine bis Aschermittwoch

Im bürgerlichen Leben ist Fröhlig als IT-Administrator für die Verbandsgemeinde tätig und nutzt in seiner Freizeit jede Gelegenheit, um aufs Motorrad zu steigen. Am Wochenende für Touren in den Pfälzerwald oder mit Freunden auf mehrtägigen Touren in unterschiedliche Regionen. Seit Ehefrau Sarah die Fahrerlaubnis für 125-Kubik-Maschinen hat, mag sie übrigens nicht mehr auf dem Sozius Platz nehmen, sondern fährt lieber selbst. Außerdem geht das Paar gerne auf Reisen. Italien ist eines ihrer Lieblingsziele. „Und die Hochzeitsreise nach Kuba war toll“, erinnert sich Sarah Fröhlig.

Bis Aschermittwoch wird ihnen für ihre Hobbys wenig Zeit bleiben. Etwa 20 Termine hat der Bensenrobber bis Aschermittwoch im Kalender stehen. Dass ein Umzug nach dem anderen in der Südpfalz abgesagt wird, sei zwar schade, so Fröhlig, aber er freue sich auf die Saalfasnacht. Die wird in Hördt mit gleich drei Prunksitzungen gefeiert. Dazu kommen noch die Einladungen der benachbarten Orte. Die Vorverkaufskarten für die Prunksitzungen in Hördt am 28. Januar, 3. und 4. Februar, sind bereits ausverkauft. „Aber Karten an der Abendkasse gibt es immer noch“, sagt Fröhlig.