Timo Fröhlich ist neuer Benserobber der Hördter Fasnacht. Am Samstag wurde er beim Ball in der Festhalle inthronisiert. Am Sonntagmorgen hat er sein närrisches Gefolge mit Pauken und Trompeten zum Sturm auf das Rathaus angeführt. Timo Fröhlich ist der 35. Benserobber im Klosterdorf.