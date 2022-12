Die Tierauffangstation Terra mater in Lustadt feiert am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, 13 bis 16 Uhr, eine „Tierweihnacht“ mit Kaffee, Kuchen, Punsch und Glühwein auf ihrem Gelände, Am Klärwerk 2. Eingeladen sind alle Tierfreunde. Geöffnet werden an diesem Tag das Katzen- und Vogelhaus sowie die Kaninchenstation sein. Wer einem Tier ein Geschenk machen möchte, kann sich eine Idee vom Wunschbaum pflücken. Die Tierauffangstation am Ortsrand von Lustadt bietet seit 2002 auf rund fünf Hektar Fläche entlaufenen, beschlagnahmten und ausgesetzten Tieren Schutz und Obdach.