„Unser Verein steht kurz vor dem Aus. Wir sind finanziell am Ende“, sagt Tanja Hantz aus Hagenbach. Sie ist eine der Initiatorinnen des Tierschutzvereins Pfotenhilfe Karlsruhe und Umgebung. Das Bestreben des Verein sei es, vor allem alte und kranke Hunde aus Rumänien zu holen und ihnen hier in Deutschland noch ein paar schöne Jahre zu schenken. Der wirtschaftliche Aspekt habe dabei nie Priorität. Laut Mitteilung des Vereins mussten seit Jahresbeginn gut 28.775 Euro an Tierarztkosten nur in Deutschland bezahlt werden. Das Konto sei bis auf 3000 Euro leer. Alle finanziellen Polster - auch durch Eigeneinlagen der ehrenamtlichen Mitglieder - seien mittlerweile aufgebraucht.

„Obwohl es uns zuwider ist, haben wir erst einmal beschlossen, die Hunde, die einreisen können, nach wirtschaftlichen Kriterien auszuwählen. Das heißt: Junge Hunde und Welpen werden weiterhin vermittelt, die alten und kranken Hunde können vorerst nicht mehr kommen. Auch haben wir keine Idee, wie wir die nächste Futterbestellung für die Hunde im städtischen Tierheim in Mioveni stemmen sollen“, lautet der verzweifelte Aufruf zum Spenden auf GoFundMe von Tanja Hantz vom Verein Pfotenhilfe. 8000 Euro sollen mit diesem nun mindestens zusammenkommen und die Hagenbacher Initiative vor dem Aus retten. Hier finden Sie den Link zur Spendenaktion: https://gf.me/v/c/5ft6/spende-fur-den-vereinserhalt .