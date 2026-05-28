Kein Wasser, kein Licht, dafür Gestank nach Kot. Im Fernsehen wird eine üble Hundehaltung im Kreis dokumentiert. Das sagt das Veterinäramt zu diesem Fall und anderen Fällen.

Die Bilder sind dramatisch: Ein großer, vermüllter Garten, in dem sich eine Scheune befindet. Aus einem kleinen Spalt schnuppert eine Hundenase, ab und an ragen Pfoten heraus: Eine Hündin der Rasse Staffordshire Terrier fristet im Dunkeln elend ihr Dasein.

Mit dem Fall aus dem nördlichen Kreis Germersheim hat sich am Samstag eine sogenannte Tierschutzdetektivin in der Sendung „Hundkatzemaus“, ausgestrahlt im Fernsehsender VOX, befasst. Eine Informantin hatte Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA auf die eingesperrte Hündin aufmerksam gemacht. Es handele sich um einen „Wiederholungstäter“, immer wieder sollen junge Hunde auftauchen und wieder verschwinden.

Kreisverwaltung wird alarmiert

Am 19. Januar laufen schließlich die Dreharbeiten in der kleinen Gemeinde. Hoger überprüft zunächst gemeinsam mit einer befreundeten Tierschützerin die Vorwürfe und zeigte sich vor Ort schockiert: „Der Hund lebt vernachlässigt, fern von allem.“ Es gebe kein Wasser, kein Futter und keine trockene Liegefläche, was ausführlich dokumentiert wird. Das Tier lebt inmitten seiner Hundehaufen. „Was ist mit den Leuten los, die Tiere so zu halten?“, fragt sich Hoger.

Um das Tier nicht zu gefährden, will sie jedoch nicht einfach eingreifen. Stattdessen wird das Veterinäramt der Kreisverwaltung informiert, das sich für einen Einsatz bereit hält. Danach spricht Hoger vor Ort die mutmaßlichen Mieter des Gartens an, die ihr jedoch immer wieder andere Geschichten darüber erzählen, wer für die Hundedame zuständig sei. Während Hoger mit dem Amt Kontakt hält, zückt einer der Männer plötzlich einen EU-Haustierausweis für die „Tina“ genannte Hündin. Darauf wird unter anderem ersichtlich, dass das Tier aus Rumänien stammt und die vorgeschriebene Tollwut-Impfung fehlt – beides Hinweise darauf, dass das Tier illegal nach Deutschland gekommen ist.

Happy-End für Hündin

Wieder klingelt Hoger beim Veterinäramt durch. „Eine Katastrophe, es wäre gut, wenn sie kommen“, lautet ihre Botschaft, während plötzlich die Hündin an ihr vorbeirennt. Schließlich lässt er sich dazu überreden, dass Hoger die Hundedame mitnehmen darf, ein schneller Einsatz des Veterinäramts ist nicht notwendig.

Die Hündin wird in das Tierheim Ludwigsburg gebracht, mangels Impfung zunächst auf die Quarantäne- und Krankenstation. Das Veterinäramt ist am Tag darauf vor Ort, stellt Strafanzeige gegen den Halter gestellt und verhängt umgehend ein dauerhaftes Halteverbot.

Anzahl der Anzeigen gestiegen

Eine solche harte Maßnahme ist eher die Ausnahme, erläutert Ralph Lehr, der die Abteilungsleitung für das Gesundheitsamt innehat, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Zahl der Fälle, in denen ein solches dauerhaftes Haltungsverbot ausgesprochen wurde, belief sich im Jahr 2024 auf vier, im Jahr 2025 auf drei und im Jahr 2026 bisher auf zwei Fälle.

Insgesamt waren 2024 noch 132 Anzeigen im Tierschutzbereich eingegangen, 2025 war die Anzahl auf 195 Fälle gestiegen. Im Jahr 2026 gingen bislang 62 Anzeigen ein. Dabei kommt vieles telefonisch, anderes per Mail, dazu kommen Meldungen über die Homepage.

Dabei gebe es ein überproportional hohes Maß an Fällen, die Hunde betreffen, berichtet Lehr. Das könnte noch immer daran liegen, dass sich viele Menschen während der Pandemie ein Haustier angeschafft haben. Gleichzeitig brächten zum Beispiel Hunde aus Kriegsgebieten wie der Ukraine oder gerettete Straßenhunde aus Griechenland oft eine belastende Vorgeschichte mit. „Wenn ich so jemanden als Tierpersönlichkeit habe, kann es schwierig werden“, umschreibt Lehr. Gleichzeitig sei das Finanzielle hin und wieder ein Thema.

Unterschiedliche Ansichten zur Haltung

Hinter den Anzeigen verberge sich „das volle Programm“: Zum einen gibt es Mangelhaltung oder Extremfälle, wie jüngst im Fernsehen gezeigt. Oder im Jahr 2022, als bei einem Großeinsatz in Germersheim Hunderte exotische Tiere in Not gefunden wurden. Doch manchmal geht es auch schlicht um einen Nachbarschaftskonflikt oder um eine unterschiedliche Einschätzung. So habe es einen Anruf gegeben, dass ein armer Greifvogel nicht artgerecht gehalten werde, sagt Lehr. Doch eine Überprüfung vor Ort habe gezeigt, dass alles in Ordnung war.

Grundsätzlich geht es immer um das Tierwohl, „auch darum, zu beraten und zu helfen“. Die Fälle werden nach Dringlichkeit gefiltert, dann geht es an die Vor-Ort-Termine. „Mit Begleitung und Nachkontrolle kann man viel erreichen“, betont Lehr.

Schon einmal überprüft

Tatsächlich stand das Veterinäramt Ende 2024 in der kleinen Gemeinde schon einmal vor der Tür, Anlass war auch damals ein Hinweis. Damals war jedoch eine andere Person als Hundehalter eingetragen, das Tier war nicht in einer verdreckten Scheune, sondern in einer Wohnung unterbracht. Die Behörde sah keinen Handlungsbedarf, sondern gab nur ein paar allgemeine Hinweise. „Bei einer Nachkontrolle war der Hund dann nicht mehr da“, sagt Lehr. Das deckt sich dann mit den Angaben der Informantin im Fernsehen.

An die Staatsanwaltschaft wurden 2024 übrigens fünf Fälle abgegeben. 2025 waren es zwei, 2026 waren es bisher ebenfalls zwei. Die Staatsanwaltschaft Landau bestätigte auf Anfrage, dass man ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und auch schon eine Entscheidung getroffen habe. Allerdings sei diese den Betroffenen noch nicht bekannt gegeben worden.

Aus Tina wurde Fina

Wie die VOX-Sendung noch zeigt, hört die Hundedame Tina inzwischen auf den Namen Fina und hat sogar schon den Wesenstest für Listenhunde bestanden.