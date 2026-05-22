Mit einem Fall aus dem Landkreis Germersheim befasst sich am Samstag, 17.55 Uhr, eine sogenannte Tierschutzdetektivin im Zuge der Sendung „Hundkatzemaus“ im Fernsehsender VOX. Dies teilte die Tierschutzorganisation PETA am Freitagmittag mit.

PETA sei über eine Whistleblower-Meldung auf eine Hündin aufmerksam gemacht worden, die in einer Scheune in einem Garten im Kreis Germersheim gehalten worden sei, heißt es in der Pressemitteilung. Daraufhin habe PETA zusammen mit der Tierschutzdetektivin ermittelt. Vor Ort habe man die Hündin Fina ohne Wasser oder Nahrung in einer stark mit Kot verschmutzten, dunklen Scheune gefunden. Bei der Konfrontation mit dem Halter habe sich herausgestellt, dass das Tier illegal aus Rumänien importiert worden sei. Der Halter habe eingewilligt, die Hündin freiwillig abzugeben, heißt es in der Meldung weiter.

Laut der Mitteilung habe das Veterinäramt des Landkreises umgehend ein unbefristetes Tierhalteverbot für den Halter verhängt und den Fall an die Staatsanwaltschaft Landau weitergegeben. Das Tier, laut Programmhinweis ein Staffordshire Terrier, sei jetzt im Tierheim Ludwigsburg untergebracht.

Kreisverwaltung und Staatsanwaltschaft waren am Freitagnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.